Vragen bij nieuwe verkaveling in Haagstraat Kristof Pieters

12 december 2018

18u17 1 Beveren De gemeenteraad heeft een gunstig advies gegeven voor een nieuwe verkaveling in de Haagstraat in Vrasene. Bij de oppositie stelt men zich echter vragen, vooral op vlak van de verkeersafwikkeling.

Danneels Development heeft bij de provincie een aanvraag ingediend om een woonuitbreidingsgebied van 5,7 ha te mogen aansnijden in de Haagstraat. Het gebied staat in het structuurplan ingekleurd als ‘te ontwikkelen op middellange en deels op lange termijn’. De ontwikkelaar kan pas aan de slag als de gemeente principieel akkoord is en daarna moet er nog een RUP worden opgemaakt. De eerste kaap is intussen genomen, want de gemeente gaf gunstig advies, maar legt wel een aantal voorwaarden op. Zo mag een deel van het gebied pas ontwikkeld worden vanaf 2022. Ook wil men een hoge dichtheid aan bebouwing door minder lange voortuinen en meer gebundelde woningen. Ook moet 20 procent van de verkaveling voorbehouden worden voor sociale of bescheiden woningen. Tot slot vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid en maximale doorgang voor zwakke weggebruikers.

Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) gaat niet akkoord. “Dit is geen beperkte aansnijding van een gebied, maar een aanzienlijke verkaveling. Vrasene wordt nu al geplaagd door verkeersproblemen. Dit is geen dossier om op het einde van de legislatuur er nog door te jagen”, vindt hij. Ook André Buyl (VB) ziet liever geen zes hectaren landbouwgrond verdwijnen. Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) vindt de term ‘maximale verkeersveiligheid’ dan weer veel te flou omschreven. “Het gaat hier om minimum 85 woningen en dat gaat sowieso een impact hebben op de omgeving terwijl er nu al zoveel mobiliteitsproblemen zijn.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) gaat het hier enkel om een advies en zal de gemeente bij de opmaak van het RUP de spelregels nog vastleggen. “Zowel inhoudelijk als op vlak van verkeersafwikkeling moet alles nog verder onderzocht worden. We kunnen deze aanvraag zomaar niet van tafel vegen. Net om die reden is destijds een woonbehoeftenstudie opgemaakt. Een bouwstop invoeren voor Vrasene is trouwens ook geen optie, want ook bij de eigen inwoners is er behoefte aan grond om te kunnen bouwen.”