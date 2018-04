Vragen bij controle op tonnagebeperking 14 april 2018

02u53 0 Beveren De oppositie in de gemeenteraad stelt zich heel wat vragen bij de tonnagebeperking die de gemeente heeft ingevoerd voor de N451 in Vrasene en de N450 in Melsele.

Kitty Schelfhout (Open Vld) is zelf marktkraamster en vraagt zich af of zij nog onder plaatselijk verkeer valt als ze één keer per week naar de markt van Beveren rijdt vanuit Verrebroek. "Het tonnageverbod is een aanzienlijke belemmering voor Beverse ondernemers", oordeelt ze. "Ik vraag dan ook dat er een goede definitie komt van 'plaatselijk verkeer'." Geert Noppe (Groen-sp.a) klaagt dan weer de gebrekkige controle aan op de tonnagebeperking in Vrasene aan. "Het plaatsen van een verkeersbord is niet voldoende. Er moet ook toezicht zijn", zegt hij. "Bij het invoeren van het verbod heeft het systeem even gewerkt, maar dat was jammer genoeg slechts van korte duur: burgers klagen dat de situatie ondertussen vergelijkbaar is met de toestand van voor de invoering van de tonnagebeperking." Volgens Van de Vijver spreekt de politie dit echter tegen. "Er zijn echter wel problemen om het tonnageverbod op de N450 in Melsele te controleren. Daarom zijn we met twee bedrijven in bespreking om ANPR-camera's te installeren. Ik wil echter wel benadrukken dat we zeker niet de eigen bedrijven willen treffen."





(PKM)