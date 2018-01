Vrachtwagens botsen voor toegang Liefkenshoek tunnel 19 januari 2018

Twee vrachtwagens zijn met elkaar in aanrijding gekomen bij het inrijden van de Liefkenshoektunnel. Beide bestuurders bleven ongedeerd. De aanrijdende truck raakte vooraan beschadigd. De aangereden vrachtwagen liep achteraan lichte blikschade op en kon na het invullen van de nodige papieren zijn rit verderzetten. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten waardoor er al snel een file ontstond van voor de Beverentunnel. Ook op de Oudedijk, Ploegweg, Keteldijk en de Sint-Antoniusweg was het aanschuiven. In de file op de R2 zelf, net voorbij de Beverentunnel, deed zich nog een aanrijding voor tussen twee wagens op de linkerrijstrook. Ook hier bleef de schade beperkt. Twee inzittenden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (PKM)