Vrachtwagen verliest isolatieplaten 20 februari 2018

02u35 0 Beveren Op de E34 richting Antwerpen is een vrachtwagen ter hoogte van de oprit Vrasene gisteren enkele isolatieplaten verloren.

De panelen kwamen op de rijbaan terecht waar een aantal voertuigen over de panelen reden. Gelukkig raakten er geen voertuigen beschadigd, maar de isolatie werd verpulverd waardoor de rijbaan over een afstand van zo'n 200 meter vol stukjes isolatiemateriaal lag.





De brandweer werd opgeroepen om de rommel op te kuisen. Door de opkuisactie was de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten, maar files bleven uit. Na een 20-tal minuten was alles opgekuist.





(PKM)