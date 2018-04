Vrachtwagen rijdt brandstoftank kapot op betonblok 07 april 2018

De brandweer moest gisteren rond 11 uur een grote hoeveelheid diesel opkuisen in de Kapeldijkstraat in Kallo. Een vrachtwagenchauffeur wilde er via een kleine parking rechtsomkeer maken, maar hij merkte enkele betonblokken niet op en reed er overheen. Eén van de betonblokken doorboorde de brandstoftank waardoor er zo'n 150 liter diesel op de rijbaan gutste. Een groot deel van de brandstof kwam ook in de berm terecht. De brandweer strooide absorberende korrels op de weg en met speciale absorberende doeken werden enkele plassen brandstof in de berm verwijderd.





Zowel de kosten van de brandweerinterventie als de kosten voor het afgraven van de vervuilde grond zijn op kosten van de firma die de vervuiling veroorzaakte. (JVS)