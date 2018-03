Vrachtwagen met 24 ton vogelzaad kantelt op middenberm Krijgsbaan 22 maart 2018

Een gekantelde vrachtwagen heeft dinsdagavond de Krijgsbaan, op de grens van Zwijndrecht en Melsele, een hele tijd in beide richtingen versperd. De truck kwam van de E17 richting Melsele gereden en kantelde net voor het kruispunt met de Nieuwlandstraat. De oplegger met daarop een zeecontainer die geladen was met 24 ton vogelzaad kantelde en kwam deels in de middenberm en deels op de rijbaan terecht. De trekker van de vrachtwagen bleef overeind staan. De chauffeur bleef ongedeerd, maar was wel flink geschrokken.





Bruusk remmen

"De auto voor mij moest bruusk remmen omdat zijn voorligger een U-turn wou maken", reageert hij. "Ik had twee keuzes: op de hoge borduur van de middenberm rijden, of op mijn voorligger inrijden. Ik koos voor het eerste, maar omdat de borduur zo hoog is, kantelde mijn oplegger gewoon om." De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Het was de eigen takeldienst van de betrokken transportfirma -die in het nabijgelegen industrieterrein gelegen is- die met het nodige materiaal ter plaatse kwam om de truck te takelen.





Snijbrander

Dat bleek een stevige klus te zijn. Er kwam zelfs een snijbrander aan te pas om de zeecontainer los te branden van het chassis.





Tijdens de takelwerken was de Krijgsbaan in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om via de Nieuwland- straat en de Schaarbeekstraat.





