Vrachtwagen gaat in vlammen op 26 februari 2018

02u26 0

Op de Molenbeekweg in Melsele is zaterdagavond een vrachtwagen grotendeels uitgebrand. De trekker, zonder oplegger, stond geparkeerd terwijl de chauffeur bij een kennis op bezoek was. Omstreeks 20.15 uur merkte een buurtbewoner op dat de trekker in brand stond. De brandweer werd verwittigd en bij hun aankomst stond de stuurcabine al volledig in lichterlaaie. Gevaar voor overslag naar woningen was er evenwel niet, maar er waren wel enkele flinke knallen te horen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De vrachtwagen, een Scania, was helaas reddeloos verloren. Na de bluswerken moest de brandweer zout strooien op de rijbaan omdat het bluswater bevroor. (PKM)