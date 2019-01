Voorzitter handelaarsvereniging moet deuren sluiten van eigen zaak “Maar ik blij geloven in ons winkelcentrum” Kristof Pieters

11 januari 2019

16u58 0 Beveren Chantal Thielens, voorzitter van de handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen Beveren, sluit definitief de deuren van haar eigen groente- en fruitwinkel De Poort. Het wegvallen van enkele grote klanten en de concurrentie met supermarkten doen haar de das om. Ondanks de tegenslag blijft ze wel geloven in het winkelcentrum en broedt ze al op andere plannen.

De voorbije maanden sloten er heel wat handelszaken de deuren in het Beverse winkelcentrum. De redenen zijn uiteenlopend maar vooral de voedingssector deelt in de klappen. Dit veroorzaakt een domino-effect waardoor ook Chantal Thielens nu noodgedwongen de boeken moet neerleggen van haar groente- en fruitwinkel De Poort. “Op zes maanden tijd zijn we een vijftal grote klanten waaronder twee restaurants verloren en dit konden we niet compenseren door de verkoop aan individuele klanten”, legt ze uit. “Ik heb nog op alle mogelijke manier het tij proberen keren met de verkoop van verse slaatjes en vegetarische maaltijden. Dat viel enorm goed in de smaak maar het was onvoldoende om rendabel te zijn. Het was een moeilijke knoop om door te hakken. We moeten echter realistisch zijn. Het is de klant die beslist of een zaak kan blijven bestaan of niet en de concurrentie van supermarkten is gewoonweg te groot.”

Chantal Thielens stond 7,5 jaar achter de toonbank van haar zaak en het is met pijn in het hart dat ze de deuren sluit. Zaterdag verkoopt ze haar stock groenten en fruit en maandag moeten de laatste potten buiten.

Chantal is al jaren ook het boegbeeld van de handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen Beveren. Die organisatie probeert het winkelcentrum levendig te houden met allerlei acties en evenementen. Dat net zij nu het slachtoffer wordt van een economisch dip, is ook voor haar een bittere pil om slikken. “Maar ik blijf wel geloven in ons winkelcentrum”, benadrukt ze. “De handelaars die er nog zijn doen het namelijk wel erg goed. We zitten volgens mij nu op een keerpunt. Voor de dagdagelijkse boodschappen kiezen mensen voor supermarkten maar handelaars kunnen nog wel het verschil maken als ze meer mikken op ‘beleving’. Ik broedt trouwens al op een nieuw concept. Het is echter nog wat vroeg om hierover al te communiceren. Ik hoop echter snel te kunnen terugkeren als handelaar. De vele steunbetuigingen van collega’s en klanten zijn alleszins een hart onder de riem.”

Schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA) deelt de analyse van Thielens. “De supermarkten in onze gemeente doen het erg goed. Albert Heyn heeft maar liefst één miljoen bezoekers per jaar. Dit gaat echter ten koste van kleine buurtwinkels zoals bakkers, slagers en groentewinkels. Voor verse vis en kaas zijn mensen nog wel bereid om een ommetje te maken. Het is voor die specialiteiten dat er nog wel opportuniteiten liggen. Er ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij de inwoners. Ik zie nu veel mensen klagen dat er zoveel winkels stoppen maar tegelijk zie ik bij de ophaling van papier en karton overal wel lege dozen staan van Hello Fresh, Zalando en Bol.com. Ik doe dan ook een warme oproep om de lokale handel te blijven steunen en eens wat meer te gaan shoppen onder de eigen kerktoren. Als gemeente gaan we ook niet stilzitten. Er ligt een actieplan klaar dat we binnenkort willen uitrollen.”

Door de sluiting van haar zaak zal Chantal Thielens volgens de statuten ook haar functie van voorzitter van Aangenaam Winkelen moeten doorgeven. “Ik ga als ondervoorzitter zelf tijdelijk de taken overnemen tot de verkiezing van een nieuw bestuur”, vervolgt Kegels. “Chantal kan wel als deskundige in het bestuur blijven zetelen en als ze zich opnieuw vestigt als handelaar kan ze zich uiteraard terug kandidaat stellen als voorzitter.”