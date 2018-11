Voormalig stempellokaal wordt filiaal academie Kristof Pieters

28 november 2018

Er komt een nieuw filiaal van de Kunstacademie in Kieldrecht. Momenteel zitten de leerlingen in een lokaal boven het jeugdhuis Den Trechter maar die combinatie is niet ideaal. “De leerlingen komen ’s ochtends toe terwijl het jeugdhuis de avond voordien open was en bijgevolg hangen er in de inkomhal niet zo’n frisse geurtjes”, legt schepen Katrien Claus (CD&V) uit. “We gaan nu het voormalig stempellokaal renoveren dat zich naast de gemeenteschool bevindt. Tot voor kort bewaarde de technische dienst daar de stock aan strooizout maar het komt nu leeg en het is een opportuniteit om daar het filiaal onder te brengen.” De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed voor de renovatie van het gebouw. Het gaat om een investering van iets minder dan 75.000 euro. Er zullen zo’n 25-tal leerlingen terecht kunnen.