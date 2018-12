Voormalig gemeentehuis kopen? Vanaf 287.000 euro kan het van u zijn “Historische gevel moet bewaard blijven” Kristof Pieters

19 december 2018

17u31 0 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft dinsdagavond beslist om het voormalig gemeentehuis in Melsele publiek te verkopen. De oppositie reageert verbaasd, want begin dit jaar bleken hiervoor nog geen plannen te zijn. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is er echter plots een koper opgedoken.

In Melsele werd in mei nog op ludieke manier afscheid genomen van het gemeentehuis. De bevolking kon toen een laatste keer een bezoek brengen aan het historische gebouw met zijn statige trappenpartij.

Het gemeentehuis dateert van 1937, maar eigenlijk werd al in de 17e eeuw op die plek vergaderd door de ‘meier’ en zijn griffier. Het gemeentehuis van Melsele werd na de fusie van 1977 nog decennialang gebruikt als het gebouw van de wijkagenten en de dienst Burgerzaken. “Helaas voldoet het nu niet meer aan de moderne eisen op vlak van toegankelijkheid, energiezuinigheid en brandveiligheid”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Het dwong ons tot een moeilijke maar noodzakelijke keuze. We verhuizen binnenkort de dienst Burgerzaken, de wijkagenten en de bib naar een geschikter onderkomen in OC Boerenpoort.”

“Verkoopsom lijkt erg laag”

Bij het ludieke afscheid in mei vroeg de oppositie verontrust naar de plannen voor een herbestemming. Toen was er nog geen sprake van een verkoop. Binnen de gemeenteraad was de verbazing dinsdagavond dan ook groot toen het punt plots op de agenda stond. “Eerst werd dit in alle toonaarden ontkend en na verkiezingen komt dit dossier toch plots in een stroomversnelling”, stelt Issam Benali (Groen-sp.a) vast. “De verkoopsom van 285.000 euro lijkt ons bovendien erg laag. Een verkoop mocht best wat meer opbrengen. We betreuren echter vooral dat er niet gezocht is naar andere oplossingen en dat de gemeenschap niet betrokken is geworden bij de herbestemming van dit gebouw.” Ook Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vindt dat er plots wel erg snel tot een verkoop wordt overgegaan.

Plotse interesse

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) was een verkoop begin dit jaar inderdaad nog niet aan de orde. “We dachten eerlijk gezegd dat we het gebouw moeilijk kwijt zouden geraken. Er zijn enorm veel kosten aan om het in orde te brengen en er is geen vierkante meter buitenruimte. We kregen echter plots telefoon gekregen van iemand uit Melsele die interesse had om te kopen, niet om er te wonen, maar om er een handelsactiviteit te ontplooien. Er is een schatting gemaakt en op basis daarvan is er nu een compromis getekend. Iedereen heeft wel de kans om een maand lang om onder gesloten omslag een hoger bod uit te brengen van minimum 2.000 euro boven het vastgesteld bedrag van 285.000 euro. We hadden eerder al beslist om dit gebouw niet te bewaren aangezien we al veel geïnvesteerd hebben in OC Boerenpoort. Het is vrij makkelijk om een voorstel te lanceren dat de bevolking inspraak moet krijgen en ongetwijfeld zullen er dan wel ideeën komen, maar het moet ook betaald worden”

Van de Vijver benadrukt dat de gevel sinds 1982 geklasseerd is als dorpszicht en daaraan zal dus niet geraakt worden. “Het gebouw zelf staat niet op de lijst van Onroerend Erfgoed. Dit houdt dit in dat er enkel voor werken aan de buitenzijde van het overleg zal moeten zijn met Onroerend Erfgoed.”

Op het gemeentehuis bevindt zich momenteel nog een installatie met sirenes van Binnenlandse Zaken. Aangezien deze niet meer in gebruik zijn, zullen deze verwijderd worden.