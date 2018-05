Voorlopig geen kraantjeswater op recepties 24 mei 2018

02u32 0 Beveren De meerderheidspartijen gaan voorlopig nog niet in op de ondertekening van een charter voor het gebruik van kraantjeswater.

Raadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) vroeg dit goed te keuren. "Het is nodig om stil te staan bij ons waterverbruik", vindt hij. "In België stroomt er elke dag, 24 uur op 24, perfect drinkbaar water uit de kraan. En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. Kraantjeswater drinken is zowel voor onze eigen portemonnee als voor het milieu veel voordeliger.





Charter

Met het charter 'drinkkraantjeswater' engageert de gemeente om in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken en dit ook te promoten bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen. In onze regio hebben Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas en Temse dit charter al ondertekend. Het gemeentebestuur gaat voorlopig niet in op het voorstel, maar beloofde het idee in de toekomst wel te onderzoeken.





(PKM)