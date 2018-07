Voorlopig geen gemeentelijke mantelzorgpremie 26 juli 2018

De gemeente Beveren heeft voorlopig geen plannen om een gemeentelijke mantelzorgpremie uit te keren.

Groen-sp.a had dit voorgesteld op de gemeenteraad. Ook Samana, het vroegere Ziekenzorg, pleit voor zo'n premie van 50 euro per maand. Schepen van Sociale Zaken De Meulemeester (N-VA) weet niet precies hoeveel mantelzorgers er in Beveren zijn, maar wijst wel op het bestaan van een zorgpremie voor volwassenen en kinderen van 816 euro. Deze zorgpremies worden hetzij gestort op rekening van de zorgbehoevende ofwel op rekening van de mantelzorger. "Maar wanneer de premie naar de zorgbehoevende gaat, wat meestal het geval is omdat zij het financieel meestal zeer moeilijk hebben, gaat de premie niet naar de mantelzorger", stelt gemeenteraadslid Issam Benali (Groen-sp.a) vast. Volgens hem is mantelzorg belangrijk omwille van de wachtlijsten in de gehandicapten- en ouderenzorg.





De Meulemeester wil wel onderzoeken of de gemeente kan instappen in een proefproject om mantelzorgers beter te ondersteunen. (PKM)