Voorbijganger wekt bewoners brandend huis 02u39 0 Foto Kristof Pieters Bij de brand liep de woning zware schade op aan het dak.

Een huis in de Lindenlaan in Beveren is gisterenochtend zwaar beschadigd na een uitslaande dakbrand.





Een voorbijganger merkte om iets voor 5 uur de vlammen op aan het dak, naast de schouw. Hij stopte om de bewoners te wekken. Zij waren zich nog van geen kwaad bewust. Ze konden hun woning tijdig verlaten en bleven ongedeerd. De brandweer kon verdere uitbreiding van het vuur voorkomen, maar toch was de schade aan het dak reeds aanzienlijk. Het nablussen nam heel wat tijd in beslag. Sommige houten balken en isolatiemateriaal bleven nasmeulen. Delen van het dakgebinte moesten daarom weggezaagd worden om de laatste restanten van de brand te kunnen blussen.





Rond 6 uur was het vuur volledig geblust en kon men beginnen met het afdekken van het beschadigde deel van het dak met een zeil. De woning liep zware schade op. Een groot stuk van het dak brandde weg. In de onderliggende ruimten was er heel wat rook- en waterschade.





De brand is ontstaan aan de schoorsteen en sloeg vervolgens over op het dak. Waarschijnlijk was de brand al een tijd bezig, maar werd hij niet opgemerkt waardoor het vuur zich kon verspreiden.





Door de interventie was de Lindenlaan tussen de Peter Benoitlaan en Klaveren Aas enkele uren afgesloten in beide richtingen. (PKM)