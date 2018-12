Volleyteens zamelen 12.614 euro in voor Stichting tegen Kanker Kristof Pieters

24 december 2018

Enkele jeugdspelers van vollebalclub Asterix Avo hebben onder de naam ‘Volleyteens4Life’ maar liefst 12.614 euro ingezameld voor de Stichting tegen Kanker. De cheque werd overhandigd op het provinciaal domein in Wachtebeke in het kader van de Warmste week. De aanleiding voor de actie waren een aantal kankerverhalen in de eigen vriendenkring van de speelsters. Met als slogan ‘Samen blokken we kanker af!’ werden een heel jaar door allerlei acties op touw gezet. In sporthal Carenna in Verrebroek vond het voorbije weekend een groot slotevenement plaats. Daar werd ook een minuut stilte gehouden voor één van de papa’s die aan de vreselijke ziekte dit jaar overleden is.