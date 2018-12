Volleybalvriendinnen ‘blokken’ samen kanker af “Eerbetoon aan overleden papa Gunther” Kristof Pieters

20 december 2018

13u57 3 Beveren Enkele jeugdspelers van vollebalclub Asterix Avo zamelen onder de naam ‘Volleyteens4Life’ geld in voor de Stichting tegen Kanker. De jonge volleybalvriendinnen doen dit erg gemotiveerd, want kort nadat ze de eerste acties hadden opgestart, overleed de papa van één van hen. Dit weekend vindt het slotevenement plaats in sporthal Carenna in Verrebroek.

Het initiatief komt van Annelie Van Gysel (14) die samen met haar twee zussen en twaalf volleybalvriendinnen van de U13 en U15 van Asterix Avo begin dit jaar ‘Volleyteens4Life’ hebben opgericht. “We wilden aanvankelijk kleine acties voeren om wat geld te verzamelen voor Stichting tegen Kanker in het kader van de Warmste week”, vertelt ze. “De aanleiding was het feit dat onze vriendenkring op enkele weken tijd werd getroffen door verschillende verhalen van kanker: één van onze papa’s, de man van onze trainster, een grootouder , ... Dat liet ons niet los en na een training besloten we samen om al dat negatieve om te zetten in iets positiefs. Onze slogan werd ‘Samen blokken we kanker af!’”

Onverwacht overlijden

Maar kort nadat we ze de eerst acties opgestart hadden, overleed papa Gunther al totaal onverwacht op 14 februari. “Het verdriet was groot en de vraag was lang of we alles zouden stopzetten of niet. In overleg met onze vriendin en haar mama hebben we toen besloten om toch verder te doen als eerbetoon aan Gunther. Met dat doel voor ogen zijn we een heel jaar fervent acties gaan voeren. We hebben al een snoepjes- en hotdogverkoop achter de rug, stonden met een kraam van chocomelk, een papa liep een gesponsorde marathon, we hadden een standje op de kerstmarkt enzovoort.

Zaterdag 22 december vindt er een heus slotevenement plaats. “Een volleybalclubje van bevriende volwassenen ‘Donderdaghalfelf’ is ons ter hulp geschoten en samen organiseren we zaterdag in de sporthal Carenna in Verrebroek een 12 uur durende volleymarathon, een spaghettifestijn en een hippe ‘glow in the dark’-party. Zondagmiddag gaan we dan met onze cheque naar ‘De Warmste week’ in Wachtebeke. “

Cheque met 5 cijfers voor de komma

De tieners staan er zelf van versteld, maar zijn heel fier om nu al te kunnen aankondigen dat hun cheque voor Stichting tegen Kanker vijf cijfers voor de komma zal bevatten. “Dit is het mooiste eerbetoon dat we samen met onze vriendin aan papa Gunter kunnen geven. We zijn allemaal tieners tussen 11 en 15 jaar en dit is ook een bewijs dat je met een gemotiveerd team, ook al ben je nog jong, grootse dingen kan doen.”

Iedereen is welkom om de volleyteens nog wat te komen steunen. Vanaf 10 uur spelen de eerste teams, ’s middags serveren ze spaghetti voor 200 mensen en vanaf 22 uur barst de party los. Om 19 uur spelen ze zelf op de Volleymarathon een galamatch met ‘Volleyteens4life’ tegen het volwassenteam van ‘DonderdagHalfElf’. De wedstrijd start uiteraard met een minuut stilte voor Gunter.