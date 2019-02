Volleybalclub Asterix Avo viert 50-jarig bestaan Kristof Pieters

28 februari 2019

In de feestzaal van Tabak Natie is het vijftigjarig bestaan gevierd van volleybalclub Asterix Avo. Asterix heeft haar roots in Kieldrecht maar sinds de fusie met Avo heeft de club haar uitvalsbasis in Beveren waar ze momenteel beschikt over een heuse topsporthal. Tijdens de viering blikte voorzitter Jan Bens terug op de geschiedenis en de aanwezigen konden ook een tentoonstelling bezoeken met oude affiches en foto’s. Asterix Avo kan terugblikken op een fraai palmares met als hoogtepunt het winnen van de Europese beker in 2001. De jubileumviering was tegelijk ook een afscheid van trainer Gert vande Broek. Die geeft na 25 jaar de fakkel door aan Kris Van Snick. Hij verdwijnt echter niet van het toneel want hij gaat nu aan de slag als sportief directeur