Voetpaden in Molenbergwijk in slechte staat Kristof Pieters

01 april 2019

15u57 2 Beveren De voetpaden in de Molenbergwijk liggen er momenteel erg erbarmelijk bij. In de gemeenteraad polste Marijke De Graef (VB) naar de plannen om dit aan te pakken.

“Niet alleen in de Molenbergwijk liggen de voetpaden er slecht bij”, getuigt ze. “Ook in de wijk van de Aardbeienlaan, de buurt van het station van Melsele en de wijk Gaverland is de situatie ernstig. In de Bosdamlaan kwamen recent zelfs mensen ten val door losliggende tegels.”

Volgens schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V) is er wel degelijk een schema opgesteld om oudere woonwijken te renoveren. “Op dit moment zijn we bezig in de Gaverlandwijk — die dateert uit de jaren zeventig — maar ook op andere plaatsen zijn al voetpaden aangepakt. Het gaat echter steeds om omvangrijke werken en we kunnen niet overal gelijktijdig renovatiewerken uitvoeren. Specifiek voor de Molenbergwijk zullen we trouwens een nieuw concept uitwerken met een ontwerper. In de wijk is een hele generatiewissel gebeurd waardoor er terug veel jonge gezinnen wonen en daarop willen we het straatbeeld afstemmen.”