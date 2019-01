Voetganger geraakt door spiegel van voorbijrijdende bestelwagen Kristof Pieters

17 januari 2019

12u12 0

In de Polderstraat in Beveren is donderdagochtend een voetganger lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde om 6.20 uur. De voetganger werd geraakt door de spiegel van een voorbijrijdende bestelwagen.