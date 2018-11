Voertuigen belanden boven op elkaar na spectaculaire crash op kruispunt Kristof Pieters

11 november 2018

09u09 0 Beveren Een auto en een bestelwagen zijn bovenop elkaar beland bij een zware aanrijding z aterdagnamiddag omstreeks 15.20 uur op het kruispunt van de Kolkstraat met de Buitenstraat, op de grens van Nieuwkerken en Vrasene.

Een lichte bestelwagen die via de Buitenstraat uit de richting van Sint-Gillis-Waas kwam, ramde de andere auto, die komende uit Vrasene in de kolkstraat richting Nieuwkerken reed, vol in de flank. De klap was zwaar. Beide voertuigen kwamen daardoor deels in een tuin en een ondiepe gracht terecht. De aangereden wagen kwam op spectaculaire wijze bovenop de andere bestelwagen terecht. De twee inzittenden van het aangereden voertuig, een moeder en haar dochter, moesten door de opgeroepen brandweerposten van Melsele en Sint-Niklaas uit de auto bevrijd worden. De bestuurder van de bestelwagen kon zijn voertuig op eigen kracht verlaten. Drie ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse om de drie slachtoffers de eerste zorgen toe te brengen. Ze werden vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. Beide voertuigen waren volledig vernield. Door het ongeval was de Buitenstraat en de Kolkstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.