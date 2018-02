Vloer van auditorium... of skipiste? 24 februari 2018

02u55 0 Beveren Het lijkt alsof Beveren zich kandidaat wil stellen voor de volgende winterspelen. Wie de gemeente binnenrijdt, zal ongetwijfeld al de schansvormige constructie hebben opgemerkt aan het Gravenplein.

Met het barkoude weer en de voorspelde vorst hopen sommigen misschien binnenkort de latten te kunnen aanbinden in eigen gemeente, maar niks is minder waar. De 'skipiste' maakt deel uit van de werf voor de bouw van een nieuw administratief centrum en politiecommissariaat. "Wat je nu ziet, is de vloerplaat van het auditorium waar ook de maandelijkse gemeenteraad zal gehouden worden", klinkt het bij de gemeente. "Jammer voor diegenen die olympische ambities in een skidiscipline hebben bij de volgende winterspelen, die zullen naar de echte bergen moeten trekken." (PKM)





