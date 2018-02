Vlinder in Centrumschool 22 februari 2018

Kamer Edelweiss Toneelgroep Beveren (K.E.T.) brengt haar nieuwe productie eens niet in Ter Vesten of het eigen theater in de Gravendreef maar wel in de Centrumschool in de Bosdamlaan. 'Vlinder' is dan ook een samenwerking met de academie van Beveren. De voorstellingen gaan door op 24 en 25 februari om 15 uur. Tickets kosten 7 euro. Koen Meersschaert schreef het stuk speciaal voor KET. Tickets zijn verkijgbaar bij voorzitter Jacques Bosman via 0474/56 00 06 of jacques.bosman@belgacom.net. (PKM)