Vlaamse poppenspelers te gast in Irak Kristof Pieters

08 maart 2019

14u46 1 Beveren Ronny Aelbrecht stapt maandag het vliegtuig op richting Bagdad om er te gaan optreden op het vijfde internationaal poppenfestival in Karbala met de voorstelling ‘Kim, het zwarte kuikentje’. Het Beverse figurentheater Vlinders & Co is hiermee het eerste Europees theater ooit dat hiervoor wordt uitgenodigd.

Het Poppen- en Figurentheater Vlinders & Co is al meer dan 35 jaar actief. Wat begon als een poppenkast van drie leerkrachten van de Centrumschool is intussen uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd gezelschap dat tot in Iran en China speelt. Op een festival in Iran sleepten ze eerder al een Gouden Moubarak in de wacht, zeg maar de Oscars van het poppentheater. Toen zat de vice-president in de zaal en werd de voorstelling in primetime uitgezonden op televisie. En in Engeland mochten ze prinses Anne onderhouden. Nu trekt het gezelschap als eerste Europees theater ooit naar het vijfde internationaal poppenfestival in Karbala. “Het is allemaal bijzonder snel moeten gaan”, vertelt Ronny Aelbrecht. “In december hebben we in Tunesië gespeeld en daar was toen een afvaardiging uit Irak. Ze vroegen ons om zeker ook eens in hun land te komen optreden. Twee weken geleden kwam de officiële vraag maar onze agenda zat al vrij vol en we hielden de boot wat af. Deze week belde de organisatie echter opnieuw. De data waren veranderd omdat de president van Irak aanwezig wou zijn. We zijn dan gezwicht en moesten meteen naar de Iraakse ambassade komen waar onze visa op één dag tijd in orde werden gebracht, wellicht een recordtijd voor dat land”, lacht Ronny.

Hij vertrekt maandag naar Istanbul en van daaruit neemt hij samen met een Praagse technieker het vliegtuig naar Bagdad. “Daarna moeten we blijkbaar nog twee uur met de auto rijden tot in Karbala. Ik heb de stad ook moeten opzoeken op Wikipedia. Het is blijkbaar wel een bekend bedevaartsoord waar toch een half miljoen mensen wonen. Het is echt heen en weer vliegen. We vertrekken maandag en komen om 1 uur ’s nachts aan, treden vervolgens dinsdag op en om 4 uur ’s nachts zitten we al terug op het vliegtuig huiswaarts om woensdag terug in eigen land aan de slag te gaan. We zullen dus even lang in Irak zitten dan dat we onderweg zijn. Als onze voorstelling daar aanslaat, willen we echter zeker een volgende keer nog eens deelnemen. Dan kunnen we het wat beter inplannen en iets langer blijven zodat we ook iets van het land te zien krijgen.”

Over de veiligheid maakt Ronny zich niet zo’n grote zorgen. “Ik heb het natuurlijk wel ter sprake gebracht maar de organisatie heeft ons verzekerd dat de oorlog echt wel voorbij is. Irak is volgens hen een land in heropbouw en ze zijn blij dat er een Europees theater aan hun festival deelneemt. We zien het zelf ook natuurlijk als een hele eer. We zijn al cultureel ambassadeur voor Vlaanderen en nu mogen we dus ook de rest van Europa gaan vertegenwoordigen. Het is een prijzenfestival en hopelijk kapen we met onze voorstelling ook nog een award in de wacht.”

In buurland Iran was Vlinders & Co al meermaals te gast maar Ronny weet niet goed wat hij van Irak moet verwachten. “Geen idee of ze er een rijke traditie hebben met poppentheater. Door de oorlog heeft alle cultuur er natuurlijk jaren stil gelegen. We zijn dus enorm benieuwd wat we er allemaal gaan aantreffen en beleven.”