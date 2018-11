Vlaamse PhD Cup voor Beverse hersenwetenschapper Kristof Pieters

14 november 2018

16u51 1 Beveren De Beverse Angelique Van Ombergen, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, heeft dinsdagavond de Vlaamse PhD Cup 2018 gewonnen. De wetenschapster onderzocht het effect van een langdurig verblijf in de ruimte op het brein van astronauten.

Met de PhD Cup bekroont de vzw Scriptie de doctor die erin slaagt om zijn of haar jarenlange onderzoek helder uit te leggen in drie minuten. Zo wil de organisatie het onderzoek van jonge wetenschappers aan het grote publiek tonen. “Jaarlijks worden in Vlaanderen zo’n 1.800 doctoraten afgewerkt. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt het grote publiek ter ore”, zegt Arnaud Zonderman van de organiserende vzw Scriptie. Zestien toponderzoekers die de organisatie selecteerde uit 63 kandidaten kregen een vierdaags mediabad met onder andere camera-, interview- en presentatietraining door experten als Ivan De Vadder en Phara de Aguirre. Van Ombergen onderzocht hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis. Haar onderzoek kaderde in een project van het European Space Agency. “Dankzij een halve eeuw biomedisch onderzoek bij astronauten weten we veel over de lichamelijke klachten die ruimtereizen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld de afname van de spiermassa. Maar wat er met het menselijk brein gebeurt, weten we nog niet echt. Die kennis is cruciaal, want mensen gaan steeds langer de ruimte in en reizen naar Mars en maankolonisatie stonden nog nooit zo uitdrukkelijk op de agenda. Met mijn onderzoek wil ik dat beter in kaart helpen brengen”, zegt de laureate.

Van Ombergen wist de jury met Jan Hautekiet (Radio 1), Katleen Bracke (Universiteit van Vlaanderen), prof. dr. Sylvia Wenmackers (KU Leuven – Jonge Academie) en prof. dr. Bruno Blondé (UAntwerpen), te overtuigen. “Angelique Van Ombergen presenteerde haar jarenlange fascinerende onderzoek op een heldere en gedreven manier”, klinkt het. Zij wint een cheque van 5.000 euro en een deelname aan Universiteit Vlaanderen.