Vlaams kampioenschap fierljeppen in Prosperpolder 19 juli 2018

Het Jaarmarktcomité van Prosperpolder organiseert op zondag 22 juli voor de vierde maal het Vlaams kampioenschap fierljeppen.

Fierljeppen is een traditionele Friese sport waarbij men probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Onze Noorderburen blinken uit in de sport en kunnen tot twintig meter ver geraken. In Prosperpolder primeert vooral het amusement en is er de garantie dat heel wat deelnemers met een nat pak huiswaarts zullen keren. Gelukkig zijn er ook nu medewerkers van de Friese Fierljeppers Bond van de partij. Ze geven demonstraties en begeleiden de springers. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint van zo'n 25 meter, gevolgd door een goede sprong vanop een steiger. Daarna wordt er omhoog geklommen naar de top van de stok waarna de zwaartekracht de deelnemer aan de andere kant van de gracht in een zandbed doet belanden. Met ploegen van vier moet men het beste resultaat proberen neerzetten, tot er slechts één winnaar overblijft, die zich dan de kampioen van Vlaanderen mag noemen en een eeuwige roem geniet in Prosperpolder en omstreken. Voor de jongsten is er een minstens even avontuurlijke nevenactiviteit: slingerjeppen. Natuurlijk kan alle emotie, naar goede poldergewoonte, weggespoeld worden met een frisse pint of het bekende Prosperbier. Inschrijven kan nog steeds bij het jaarmarktcomité via jmprosperpolder@gmail.com. Vanaf 11 uur kan men zijn polsstoktalenten al eens uitproberen. (PKM)