Vissterfte in Fort Liefkenshoek blijft aanhouden 31 juli 2018

Beveren De vissterfte in de Omwalling van Fort Liefkenshoek blijft aanhouden. Een pomp brengt een beetje soelaas, maar blijkt onvoldoende te zijn voor de grote watermassa.

Ondanks de inzet van een zware pomp, blijft de vissterfte in de omwalling van het Fort Liefkenshoek aanhouden. Afgelopen weekend dreven er opnieuw heel wat dode vissen aan het oppervlak en dat zorgde ook voor een onaangenaam geurtje in de omgeving. Na onderzoek door de milieudienst, is gebleken dat de vissterfte in de grachten van het fort niet werd veroorzaakt door de gevreesde bacterie blauwalg, maar wel het gevolg is van zuurstofgebrek. Het gebrek aan zuurstof in het water is het gevolg van de massale groei van algen en dat is dan weer te wijten aan de hoge temperatuur. "De pomp die er nu staat, is van de brandweer en het biedt een beetje soelaas, maar is helaas onvoldoende voor zo'n enorme watermassa", zegt schepen van Leefmilieu Dominique Tielens (N-VA). Haar collega van de groendienst Filip Kegels (N-VA) zit deze week nog samen met de vissers om te bekijken wat er kan gebeuren. De visclub wil op enkele plaatsen in de fortgracht fonteinen installeren. "We bekijken echter ook of we versneld werk kunnen maken van het ruimen van slib van de bodem zoals we ook gedaan hebben in de Melkader in Kallo", zegt Kegels nog. (PKM)