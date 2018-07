Vissterfte en bermbranden door droogte BRANDWEER HEEFT HANDEN VOL IN HAVENGEBIED KRISTOF PIETERS

16 juli 2018

02u26 0 Beveren Door de droogte en hitte was het ook afgelopen weekend druk voor de Hulpverleningszone Waasland. In de fortgracht van het fort Liefkenshoek in Kallo haalde de brandweer 200 dode vissen uit het water. In de Natiestraat ging dan weer 2.500 m² aan gras en struiken in vlammen op.

Het was karpervisser Jelle De Munck die alarm sloeg nadat hij enkele dode brasems en palingen aan het oppervlakte zag drijven in de omwalling van het fort Liefkenshoek in Kallo. "Ik kom hier al van kinds af vissen. Ik weet dat dit absoluut geen goed teken is, want het kan wijzen op zuurstoftekort in het water of de aanwezigheid van blauwalg." Jelle zag donderdag de eerste dode vissen bovendrijven en contacteerde de milieudienst van Beveren. "De dienst stuurde enkele uren later een ploeg van de brandweer die een pomp plaatste om zuurstof in het water te spuiten", vervolgt hij. "Vrijdag leek de situatie min of meer stabiel, maar zaterdagochtend was het net een slagveld. Over de hele vijver dreven dode vissen. Sommigen leefden nog en hapten naar adem. Ik kon het niet aanzien en ben het water ingegaan om de dieren die nog leefden naar het midden van de vijver te duwen, maar het was tevergeefs. Sommige vissen die ik zag drijven behoren tot onze top-10 hier op de fortgracht. Dat zijn karpers die tot wel 15 kilo wegen en tot een meter lang zijn. Enkele van die dieren hebben we zelfs een naam gegeven. Sommige vissen zijn 40 jaar."





Derde jaar op rij

Volgens Jelle is het al het derde jaar op rij dat er zich vissterfte voordoet tijdens de zomer. "De vissers zijn daarom vragende partij om op enkele plaatsen in de fortgracht fonteinen te installeren, zodat er altijd zuurstof in het water komt. Er zijn voor de fortgracht zo'n 100 visvergunningen uitgereikt. Als ik het slagveld nu zie, vrees ik dat het hier gedaan is met vissen dit jaar."





De brandweer was zaterdag enkele uren in de weer met dode vissen uit het water te halen. Er werden zo'n 200 dode karpers, brasems, palingen en snoekbaarzen gevonden.





Blauwalg

Waarschijnlijk is de blauwalg de oorzaak van de vissterfte. Vandaag zal de milieudienst stalen nemen van het water. De aanhoudende droogte zorgt intussen voor nog meer problemen, want de kans op bermbranden wordt steeds groter. In de Natiestraat in de Waaslandhaven werd zaterdagavond om iets voor 19 uur een brand opgemerkt op een groot braakliggend terrein. Het waren bestuurders op de E34 die melding maakten van een grote rookontwikkeling. De opgeroepen brandweer trof al snel een omvangrijke brand aan. Ongeveer 2500 m2 gras en struiken stonden in lichterlaaie. Het vuur woedde op een terrein dat momenteel vaak gebruikt wordt door motorcrossers en dronepiloten om te oefenen. De brandweer had heel wat werk om het vuur te doven. Er werden extra watertankwagens van de hulpverleningszone Waasland ter plaatse gestuurd om het vuur te kunnen bedwingen. Het duurde in totaal zo'n 3 uur vooraleer de laatste smeulende resten afgeblust waren. De oorzaak van de brand is niet gekend.