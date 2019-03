Vijfduizend ‘sporteendjes’ om atleten Special Olympics te steunen Kristof Pieters

22 maart 2019

17u08 5 Beveren In Beveren is vrijdag de aftrap gegeven van een campagne in de aanloop naar de Special Olympics eind mei. Zo’n 3.400 atleten met een verstandelijke beperking zullen dan het beste van zichzelf geven tijdens de spelen in Beveren en Sint-Niklaas. Om hen te ondersteunen en het evenement te promoten worden ‘sporteendjes’ aan de man gebracht.

Beveren en Sint-Niklaas zijn van 29 mei tot en met 1 juni gaststeden voor de Special Olympics. Het wordt een groots opgezette manifestatie met zo’n 3.500 atleten en een veelvoud aan supporters, begeleiders en vrijwilligers. Om de atleten te steunen, is de gemeente Beveren een campagne gestart waarbij vijfduizend ‘sporteendjes’ aan de man gebracht zullen worden. “Met de verkoop van de eendjes willen we onze inwoners warm maken voor het evenement”, zegt schepen van Sport Katrien Claus (CD&V). “We hopen op zoveel mogelijk supporters om de atleten, waaronder ook een aantal Beverse toppers, te komen aanmoedigen tijdens de Nationale Spelen. Met de winst van de verkoop van de sporteendjes willen we het fantastisch werk dat Special Olympics Belgium levert een extra duwtje in de rug geven. Deze organisatie wil mensen met een verstandelijke beperking alle mogelijkheden bieden om aan sport te doen. Dit helpt hen ook om zich zowel op persoonlijk als sociaal vlak verder te ontplooien. De organisatie wil met de spelen ook het taboe rond verstandelijke beperking doorbreken. Deze missie willen wij als gemeente uiteraard graag onderschrijven.”.

Het hoekpand aan de Vrasenestraat en Donkvijverstraat wordt in samenwerking met Winkeldorp Beveren ingericht als promotievitrine voor de spelen en de verkoop van de sporteendjes. Voor amper 5 euro koop je een voetbal-, vechtsport-, tennis-, zwem- of volleybaleendje. 2 euro per verkocht eendje wordt geschonken aan Special Olympics Belgium voor hun werking. De eendjes zullen vanaf 25 maart te koop aangeboden worden via alle Beverse kleuter- en lagere scholen, een aantal sportclubs en verenigingen, op het gemeentehuis, Ter Vesten, Bib Beveren, de Sportdienst en de Technische dienst (Europalaan 2). Ze zijn ook te verkrijgen bij een aantal winkeliers van Winkeldorp Beveren. Bij het inpakken van de eendjes kreeg de Sportdienst hulp van de mensen van Home en Dagcentrum De Bron, Sociale Kruidenier De Brug, Hof Ter Welle en Dagcentrum Sint-Niklaas.

Bij de volgende editie van het infomagazine Onze Gemeente zal ook een speciale brochure over de Special Olympics in Beveren verspreid worden. “Onze Sportdienst en de Special Olympics Belgium gaan er een feest voor iedereen van maken met naast de sportwedstrijden ook gratis randanimatie voor klein en groot, optredens en DJ-sets in Sportpark Beveren”, zegt Tessa Janssens van de sportdienst. Zij werd speciaal aangeworven om de dienst te versterken en is nu fulltime bezig met de voorbereiding van de organisatie. “We zullen zo’n 3.000 vrijwilligers nodig hebben om alles in goede banen te leiden. Er zijn al heel wat mensen die zich hebben aangeboden maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken.” Geïnteresseerden kunnen mailen naar sport@beveren.be of bellen naar 03 750 18 80. Op 25 april om 19.30 uur is er ook nog een infomoment voor vrijwilligers bij de Sportdienst in de Klapperstraat 103 in Beveren.