Vijf vrachtwagens betrokken bij kettingbotsing 02 juni 2018

02u55 0 Beveren De avondspits in en rond de Waaslandhaven is vrijdag helemaal in de soep gedraaid. Oorzaak was een kettingbotsing met vijf vrachtwagens in de Liefkenshoektunnel.

Als bij wonder geraakte maar één bestuurder slechts lichtgewond, maar drie van de vijf vrachtwagens waren wel zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De tunnel richting Stabroek was ruim anderhalf uur volledig versperd, waardoor er een verkeersinfarct ontstond in en rond de Waaslandhaven. De gevolgen lieten zich ook voelen tot op de E34. Op een bepaald moment liep de wachttijd op tot ruim twee uur. (PKM)