Vijf voertuigen beschadigd bij ongeval 03 april 2018

02u35 0 Beveren In de Glazenleeuwstraat in Beveren deed zich in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur een ongeval voor.

De bestuurder van een Audi die komende van Ijzerhand de Glazenleeuwstraat inreed, verloor in een bocht de controle over zijn voertuig. Hij reed in op een Peugeot die rechts op de rijbaan geparkeerd stond.





Door de hevige impact botste de aangereden wagen tegen de wagen die daarvoor geparkeerd stond. De Audi werd enkele meters weggeslingerd en botste daarbij aan de andere kant van de rijbaan tegen een andere geparkeerde Peugeot, die op zijn beurt nog eens een Volkswagen Beetle aantikte.





Zowel de chauffeur als de passagier uit de Audi liepen verwondingen op. Beiden werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht.





Zware schade

In totaal raakten 5 wagens beschadigd. 3 wagens liepen zware schade op, de 2 andere blikschade.





Door het ongeval was de straat een tijdlang afgesloten voor het autoverkeer. (PKM)