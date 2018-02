Vijf ongevallen in 10 minuten door hevige hagelbui 05 februari 2018

02u32 0 Beveren Na een lokale, maar bijzonder hevige hagelbui zijn zaterdagmiddag op de E34 in Melsele maar liefst 5 ongevallen gebeurd in nog geen tien minuten tijd. Er vielen geen gewonden.

Ter hoogte van de afrit Melsele richting Knokke slipte een man met zijn Volvo. De wagen botste tegen de vangrails en kwam op de pechstrook tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zijn wagen raakte zwaar beschadigd. Op vrijwel hetzelfde moment reed een vrouw met haar Audi achteraan in op een Mitsubishi. De Audi begon te slippen en belandde in de gracht naast de weg. De wagen kwam tot stilstand tegen een betonnen duiker. Zo'n 400 meter verder deed zich gelijktijdig een derde ongeval voor. Twee wagens slipten in de bocht naar de R2 en knalden op de betonnen jersey. Beide wagens raakten beschadigd. Niet veel later slipte ook een wagen, eveneens op de E34 richting Knokke op de grens van Zwijndrecht en Melsele. In de andere rijrichting slipte een jonge man met zijn zware Mercedes. De wagen botste tegen de vangrail. Alle betrokkenen verklaarden dat de weg er plots spekglad bijlag door een felle hagelbui. (PKM)