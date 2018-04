Vijf nieuwe BIN's van start 06 april 2018

Het gaat snel met de buurtinformatienetwerken (BIN) in Beveren. Gisteren zijn vijf nieuwe BIN-netwerken van start gegaan.





Het gaat om de BIN's Cortewalle, Tijskenshoek, Mosselbank, Pauwstraat en IJzerstraat. Ook deze buurtinformatienetwerken komen er op initiatief van bewoners. "De Beverse bevolking is duidelijk klaar voor dit soort burgerinitiatieven. Dat bewijst de opstart van deze vijf nieuwe BIN's", aldus burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Inspecteur Stijn De Lille, die in de politiezone Waasland-Noord BIN-coördinator is, doet een oproep naar bewoners van deze wijken: "Wie wil meewerken aan de veiligheid in zijn wijk, kan zich gratis lid maken van het buurtinformatienetwerk. Dit kan heel eenvoudig via het online aansluitingsformulier op www.beveren.be/bin." Aan de deelname van een burger aan het BIN zijn geen kosten verbonden. De gemeente Beveren voorziet de nodige logistieke ondersteuning en neemt de kosten voor de materialen ten laste.





De lokale politiezone Waasland-Noord beschikt over het communicatiesysteem BE-Alert en neemt dan weer alle kosten daarvoor op zich. (JVS)