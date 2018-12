Vijf koopwoningen op site van vroeger café Lindenhof Kristof Pieters

21 december 2018

09u37 0 Beveren De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft vijf nieuwe koopwoningen officieel ingehuldigd in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Die werden gerealiseerd op een perceel grond op de hoek met de Lindenlaan.

Voor de realisatie van de sociale koopwoningen ging het voormalig café Lindenhof onder de sloophamer. De architect stond wel voor een grote uitdaging om er vijf woningen te realiseren. “Het is een vrij rechthoekig perceel grond en ik heb geprobeerd om de hele site zo optimaal mogelijk te benutten”, legt hij uit. “Omdat de gronden niet erg diep zijn, zijn er geen voortuinen maar elke woning heeft wel een eigen overdekte parkeerplaats die op de eerste verdieping overbouwd is. Die ‘carport’ is ook de ingang want we hebben bewust de berging vooraan gesitueerd en een grote living en leefkeuken achteraan met grote glaspartijen naar de tuin toe.”

Elke woning heeft drie slaapkamers en de prijzen variëren tussen de 226.160 euro tot 251.932 euro. Enkel de vloeren, keuken en badkamer moeten nog wel geïnstalleerd worden. Met een E-peil van 56 gaat het om bijzonder energiezuinige woningen. Ann Cools, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, is tevreden met het resultaat. “We zijn hier toch wel voor een iets gewaagder en ook duurder ontwerp gegaan en dat straalt het ook wel uit. We mikken met dit project vooral op jonge gezinnen aangezien er telkens drie slaapkamers zijn en er twee scholen op wandelafstand liggen. De interesse is sowieso erg groot. We werken met een wachtlijst en 25 kandidaten daarop krijgen nu een uitnodiging om te komen kijken.”

Intussen is de huisvestingsmaatschappij al volop bezig met een volgend project in de Kastanjelaan in Kieldrecht. De bouw van 15 koopwoningen is daar al van start gegaan. Ook in de Stuurstraat in Haasdonk volgen binnenkort nog 12 koopwoningen.