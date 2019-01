Vier nachten hinder op R2 in Waaslandhaven Kristof Pieters

13 januari 2019

18u52 0 Beveren Vanaf maandag 14 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende vier opeenvolgende nachten onderhoudswerken uit op de R2 in de Waaslandhaven. Van maandag- tot en met donderdagnacht wordt het wegdek van de R2 plaatselijk vernieuwd tussen het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Zuid en het knooppunt met de E34.

De R2 blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen, maar het verkeer moet ter hoogte van de werfzone meestal over één rijstrook passeren en sommige opritten zijn tijdelijk dicht.

De werken zijn nodig omdat het wegdek van de R2 plaatselijk aan vernieuwing toe is. Om te vermijden dat de schade aan het wegdek toeneemt zijn daarom nu herstellingen nodig.

Om de hinder te beperken worden de werken ’s avonds en ‘s nachts uitgevoerd tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens en wordt er rekening gehouden met de avondlijke ploegenwissel in de haven. Zo worden sommige opritten pas na 22 uur afgesloten en wordt het verkeer op de R2 pas nadien op één rijstrook gezet.

In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 januari bevindt de werfzone zich op de R2 tussen het complex Waaslandhaven-Zuid en het knooppunt met de E34 in de richting van de Beverentunnel. Het verkeer moet er over één rijstrook passeren. De aansluiting van de E34 (komende van Gent) naar de R2 is afgesloten. Het verkeer op de E34 rijdt verder tot aan het complex Melsele (nr. 9), waar het kan keren en vervolgens de R2 kan oprijden. Het complex Waaslandhaven-Zuid blijft volledig open in beide richtingen.