Vier CNG-voertuigen eerste stap naar duurzaam wagenpark 26 januari 2018

02u56 0 Beveren Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) mocht gisteren de sleutels in ontvangst nemen van vier gloednieuwe wagens die rijden op CNG (Compressed Natural Gas of aardgas).

Er waren eerder al twee elektrische voertuigen aangekocht. "Die zijn uitstekend voor kleinere personenwagens die niet zoveel kilometers moeten doen, maar voor vrachtwagens en bestelwagens is er een groter vermogen nodig", legt Van de Vijver uit. De vier wagens passen binnen het actieplan van de gemeente om de ecologische voetstap fors te verkleinen. De voertuigen op CNG stoten 95% minder fijn stof uit en geen roet of benzeen. "Bovendien zijn ze de helft stiller en een CNG-motor is minder onderhevig aan slijtage", weet Ilse Tindemans, diensthoofd van de technische dienst Wegen. "Met een kilo CNG rijden we ook even ver als met een liter diesel." Ook de toegankelijkheid tot aardgas is steeds minder een argument want steeds meer benzinestations bieden ook CNG aan, onder meer aan de Vesten in Beveren. De aankoop van de CNG-voertuigen werd begeleid door Eandis. Het gaat om twee personenwagens en twee lichte vrachtwagens. Er komen dit jaar nog vier andere wagens bij, waaronder een schoolbus en een vrachtwagen met open laadbak. Op termijn moet het hele wagenpark van de gemeente, goed voor een 70-tal voertuigen, duurzaam zijn. (PKM)