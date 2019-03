VIDEO: Vrachtwagens botsen op Hazopweg, één chauffeur gewond Kristof Pieters

06 maart 2019

11u34 0 Beveren Op de Hazopweg in de Waaslandhaven kwam het woensdagochtend omstreeks 8.15 uur tot een stevige aanrijding tussen twee vrachtwagens. Daarbij raakte één chauffeur gewond.

Een truck van een firma uit Beveren kwam in aanrijding met een Nederlandse vrachtwagen die ter hoogte van een toegangspoort van kaai 1227 een manoeuvre aan het uitvoeren was. Van beide vrachtwagens raakte de stuurcabine beschadigd. De bestuurder van de Nederlandse truck werd voor verzorging naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken en olie. De brandweer had dan ook heel wat opkuiswerk. Het verkeer ondervond in beide richtingen hinder en kon slechts beurtelings over één rijstrook passeren. Pas rond 11 uur was het ongeval afgehandeld.