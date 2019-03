VIDEO : Vierde zwaar ongeval in twee weken aan onverlichte rotonde: bestuurder knalt op betonblokken Kristof Pieters

02 maart 2019

11u09 0 Beveren Voor de vierde keer op amper twee weken tijd heeft er zich op de rotonde in de Verrebroekstraat in Verrebroek een zwaar verkeersongeval voorgedaan. De verlichting is er al twee weken defect en door eerdere ongevallen is de betonnen vangrail al zwaar beschadigd geraakt.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend om 6.15 uur. Een jongeman uit Haasdonk reed komende uit Verrebroek richting E34 maar merkte door de duisternis en ontbrekende signalisatieborden de rotonde en rondslingerende betonblokken te laat op. De man reed zonder remmen op de zware betonblokken waardoor de auto over kop sloeg en zo’n 30 meter verder op de rotonde tot stilstand kwam. Als bij wonder liep de chauffeur amper verwondingen op. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en gaf hem ter plaatse de nodige zorgen, maar hij moest niet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zijn wagen, een Peugeot 3008, raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. De brandweer had heel wat opkuiswerk. De berm en de rijbaan lagen bezaaid met brokstukken, glas en olie. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder.

Het ongeval is vermoedelijk opnieuw het gevolg van de defecte straatverlichting. Die is op en nabij het rond punt al zo’n twee weken defect. De reflecterende signalisatieborden die de bocht net voor de rotonde moeten aangeven zijn al bij eerdere ongevallen gesneuveld. Ook de reflectoren op de betonblokken zelf zijn verdwenen. Na de vorige ongevallen kwam er al heel wat kritiek op de gevaarlijke situatie met zware betonblokken die verspreid in de berm liggen. Het gemeentebestuur liet eerder al weten bij het Vlaams gewest te zullen aandringen om dringend herstellingswerken uit te voeren aan zowel de signalisatie als de straatverlichting.