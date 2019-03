VIDEO: Chauffeur twijfelt iets te lang aan tolhuisjes Liefkenshoektunnel en knalt uiteindelijk op betonblok tussen twee rijstroken Kristof Pieters

29 maart 2019

14u53 0 Beveren Op de R2 in Kallo gebeurde vrijdagmiddag een opmerkelijk ongeval ter hoogte van de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel. Een bestelwagen reed er zich te pletter op een betonblok tussen twee rijstroken. De chauffeur had iets te lang getwijfeld tussen het nemen van twee verschillende tolhuisjes.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur. De bestuurder van de bestelwagen, eigendom van een firma gespecialiseerd in scheepsherstellingen, reed in de richting van Stabroek. Net voor de tolhuisjes wou de chauffeur waarschijnlijk nog wisselen van laan, maar daarbij maakte hij een inschattingsfout. De camionette knalde frontaal op een betonblok. Als bij wonder raakte geen van de drie inzittenden gewond, maar de bestelwagen zelf raakte onherstelbaar beschadigd. De brandweer moest ter plaatse komen om brokstukken en gelekte olie van de rijbaan te verwijderen. Twee rijlanen waren door het ongeval een tijdlang afgesloten waardoor er heel wat hinder ontstond.