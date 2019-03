VIDEO: Auto over de kop na aanrijding op Vesten, twee inzittenden gewond Kristof Pieters

25 maart 2019

14u51 0 Beveren Bij een spectaculair ongeval op de Vesten in Beveren zijn maandagochtend twee gewonden gevallen. Eén van de auto’s ging hierbij over de kop.

Het ongeval gebeurde om 10.20 uur toen de bestuurder van een bestelwagen een parking wou verlaten. Het zicht van de chauffeur op het aankomend verkeer werd belemmerd door geparkeerde voertuigen. Toen de bestuurder voorzichtig de rijbaan opreed om een beter overzicht te krijgen op het naderende verkeer kwam er uit de richting van Melsele een personenwagen aangereden. Het kwam tot een aanrijding waarbij de auto over de kop ging en tegen twee geparkeerde auto’s terecht kwam. De twee inzittenden in de splinternieuwe Toyota Auris hybride werden door getuigen uit het wrak geholpen. Beide werden vervolgens naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De twee geparkeerde wagens en de bestelwagen liepen blikschade op. Het ongeval veroorzaakte tijdelijk verkeershinder op de drukke N70.

Het ongeval illustreert opnieuw de gevaarlijke situatie langs de gewestweg. Er gebeuren regelmatig ongevallen met fietsers maar ook het kruisen van de N70 is niet zonder risico. De oorzaak hiervan is de combinatie van de hoge verkeersdruk, de vele opritten naar parkings van de verschillende winkels en geparkeerde voertuigen die het zicht belemmeren op aankomend verkeer zorgen. Volgend jaar zal de volledige N70 tussen de rotonde aan de Vesten en de grens met Zwijndrecht volledig heraangelegd. De afslaande en kruisende bewegingen zullen dan grotendeels onmogelijk worden en gebeuren via nieuw aan te leggen ovondes op de N70.