VIDEO: Auto belandt in gracht op Mosselbank Kristof Pieters

07 april 2019

08u23 1 Beveren Een Alfa Romeo is zaterdagmiddag in een bocht van de Mosselbank in Vrasene in de gracht beland en vervolgens tegen een paal tot stilstand gekomen. De brandweer moest beide inzittenden bevrijden. Ze kwamen er gelukkig vanaf met lichte verwondingen.

Het ongeval gebeurde zaterdagnamiddag omstreeks 17 uur. De twee inzittenden, woonachtig in Nieuwkerken, reden met hun Alfa Romeo richting Vrasene. In een bocht van de Mosselbank verloor de bestuurder de controle over het voertuig waarna de wagen in de gracht terecht kwam en vervolgens tegen een elektriciteitspaal botste. Omdat beide deuren van de wagen niet meer open gingen, moesten de opgeroepen hulpdiensten beide inzittenden uit het voertuig bevrijden. Als bij wonder liepen de twee mannen slechts lichte verwondingen op. De wagen raakte zwaar beschadigd. Door de klap tegen de elektriciteitspaal kwam er ook een kabel naar beneden. De verbindingsweg tussen Beveren en Vrasene was door het ongeval een tijd lang afgesloten voor alle verkeer.