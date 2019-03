Victor Catry (21) is jongste kandidaat op kamerlijst Open Vld Kristof Pieters

25 maart 2019

16u40 1 Beveren Open Vld Beveren mag twee kandidaten leveren voor de komende verkiezingen en daarbij is ook de jongste kandidaat. Victor Catry, pas 21, zal op de 16e plaats prijken op de Kamerlijst. Kitty Schelfhout kreeg plaats 11 toegewezen op de Vlaamse lijst.

Victor Catry studeert Handelswetenschappen, verdiept zich in hernieuwbare energie, is actief in allerlei sociale initiatieven. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen schuift de Beverse afdeling van Open Vld een jong gezicht naar voor. Hij zal uiteraard wel volop gesteund worden door enkele ervaren mensen. Voormalig gemeenteraadslid Kitty Schelfhout staat voor Open Vld Beveren op de Vlaamse lijst. Zij komt vooral op voor de noden van ondernemers en zelfstandigen en is een sterke voorstander van flexi-jobs.