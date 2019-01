Verwarmings- en keukenmateriaal gestolen uit appartementsblok in aanbouw Kristof Pieters

15 januari 2019

15u21 0

Maandag werd er een diefstal vastgesteld in een appartementsblok in aanbouw aan de Binnendijk in Verrebroek. Het cilinderslot van de achterdeur werd afgebroken. Dieven hebben in meerdere appartementen ingebroken. Ze gingen de haal met thermostaten, condensatieketels, kookplaten en ovens. De diefstal gebeurde tussen 24 december en 11 januari.