Verwarming én airco voor Togenblik 09 maart 2018

De gemeente Beveren heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met nutsmaatschappij Eandis voor een renovatie van de stookplaats in jeugdcentrum Togenblik.





Die stookplaats was versleten en kan bovendien een stuk energiezuiniger. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 86.766 euro.





Intussen is ook beslist om een airco te plaatse in het jeugdcentrum. Tijdens de warmere zomermaanden kunnen de temperaturen namelijk onaangenaam hoog oplopen in de fuifzaal. Dit wordt nu opgelost door een koeler voor de luchtgroep van de fuifzaal te plaatsen. Deze bijkomende werken kosten nog eens 34.854 euro.





