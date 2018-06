Verse koffie voor politie- en gemeentepersoneel 26 juni 2018

De politie en diensten van de gemeente en het OCMW krijgen niet alleen een nieuw onderkomen in het Administratief Centrum, maar ook nieuwe koffieautomaten. Er zullen automaten gehuurd worden die gebruik maken van verse koffiebonen (Fairtrade). Dit komt de smaak en kwaliteit van de koffie ten goede. De automaten worden in twee fasen geleverd omdat het commissariaat eerder klaar zal zijn. In een eerste fase komen er vijf automaten bij de politiediensten en drie in de gemeenschappelijke ruimten. In een tweede fase komen daar nog eens zes toestellen bij voor de gemeentelijke administratie en de diensten van het OCMW. In vijf jaar tijd kost dit de gemeente 265.103 euro, maar hierin zit niet alleen de huurprijs van de toestellen, maar ook de koffie. (PKM)





