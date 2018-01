Verongelukt op 3 maanden van pensioen HAVENARBEIDER (53) STERFT NA AANRIJDING DOOR HEFTRUCK KRISTOF PIETERS

02u56 0 Kristof Pieters Het ongeval gebeurde gisteren bij Euroports. De activiteiten werden daarna voor de rest van de dag stilgelegd. Beveren Op de terminal van Euroports in de Waaslandhaven is gisterochtend een 53-jarige havenarbeider uit Stekene om het leven gekomen. De man, die op enkele maanden van zijn pensioen stond, overleed nadat hij aangereden werd door een vorkheftruck. Werkgeverscentrale Cepa is intussen met een sensibiliseringscampagne gestart.

Het ongeval gebeurde gisterochtend op kaai 1207 bij Euroports in de Land van Waaslaan in Kallo. Een havenarbeider, die er werkte als markeerder, reed met de fiets uit één van de magazijnen toen op dat moment net een zware vorkheftruck van 30 ton naar binnen wou rijden. De man belandde met zijn fiets onder het gevaarte. Er werd nog een MUG-team ter plaatse gestuurd, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Het gaat om de 53-jarige Luc Vandewiele uit Stekene met jarenlange ervaring aan de dok. De verslagenheid bij het personeel is groot. "Hij stond op een zucht van zijn pensioen", klinkt het. "Het was zijn laatste jaar aan de dok en hij moest nog maar drie maanden werken." Uit respect voor het slachtoffer werd het werk gisteren de rest van de dag neergelegd.





Extra maatregelen

Voor Euroports is het al de derde keer dat een havenarbeider om het leven komt na een aanrijding door een heftruck. In april 2011 vond de 57-jarige Urbain Vanderstylen uit Tielrode de dood toen de man een riooldeksel terug op zijn plaats wou leggen. Hij bukte zich en een collega in een heftruck merkte de man hierdoor niet op. Vorig jaar overkwam de 51-jarige Thierry Boonen uit Zwijndrecht hetzelfde. Ook hij bukte zich om iets op te rapen en werd aangereden door een heftruck.





Het arbeidsauditoraat stuurde gisteren een expert ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Er wordt ook onderzocht of alle veiligheidsvoorschriften bij Euroports werden nageleefd. Het bedrijf heeft wel al heel wat extra maatregelen genomen na de vorige ongevallen. Zo zijn de zones waar vorkliften rijden duidelijk afgebakend.





Volgens werkgeversorganisatie Cepa, dat met haar dienst Preventie en Veiligheid alle havenbedrijven controleert, is het aantal arbeidsongevallen bij Euroports gedaald, maar jammer genoeg niet het aantal dodelijke slachtoffers. "Veilig werken in de omgeving van grote machines blijft een aandachtspunt", zegt Jan Pauwels, directie-adviseur bij Cepa. "Vorig jaar hebben we rond dit thema nog een symposium gehouden voor havenbedrijven. Er werden toen verschillende systemen gedemonstreerd die de veiligheid bevorderen. Het gaat hierbij om camera's en sensoren die het risico op aanrijdingen verkleinen. Verder proberen we mensen zoveel mogelijk te scheiden van rondrijdende machines. Uiteraard sensibiliseren we ook de havenarbeiders zelf. Vorig jaar is er bijvoorbeeld een strip uitgebracht waarbij we de aandacht vestigen op fluorescerende werkkledij om gezien te worden door chauffeurs van heftrucks. Er zijn dus al heel wat stappen gezet, maar het uiteindelijke doel is tegen 2020 het aantal dodelijke ongevallen te herleiden tot nul en dus is er nog heel wat werk voor de boeg."