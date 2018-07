Vernieuwde Klapperstraat feestelijk ingehuldigd 03 juli 2018

03u04 0 Beveren Met een stoet is de vernieuwde Klapperstraat feestelijk ingehuldigd. De straat is intussen al een tijdje in gebruik maar moest nog officieel opgeleverd worden door de aannemer.

De centrumstaat onderging een grote metamorfose. Meest opvallende ingreep is een kleine rotonde op het kruispunt met de Lindenlaan. Op dat kruispunt gebeurden vroeger regelmatig ongevallen doordat er weinig overzicht was. "In het begin was het wennen, maar nu is er vooral lof. De verkeersafwikkeling is veel veiliger geworden", vindt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).





In de Klapperstraat is ook een experiment met oplichtende displays die chauffeurs waarschuwen als er een fietser gaat oversteken. Verder zijn er brede fietssugestiestroken aangebracht op het wegdek. (PKM)