Verlichtingspaal net herplaatst en al terug gesneuveld 01 februari 2018

02u39 0 Beveren Een bestuurder is gisterenmiddag de controle over zijn stuur op de Hoge Watergangweg verloren en tegen een verlichtingspaal geknald.

Het ongeval gebeurde in de scherpe bocht nabij het op- en afrittencomplex Vrasene van de E34. De paal viel door de klap omver in de berm. De auto belandde in de ondiepe gracht, de bestuurder kwam er met de schrik van af. De verlichtingspaal was er nog maar pas opnieuw geplaatst nadat hij bij een vorig, gelijkaardig ongeval enkele maanden geleden, ook omver gereden was. Ook daarvoor was de paal al enkele keren uit de grond gereden. Vele bestuurders schatten de gevaarlijke bocht verkeerd in. (PKM)