Verkoop van bouwgrond in Vogelkerslaan 14 april 2018

02u54 0

De gemeenteraad heeft de verkoop goedgekeurd van 14 percelen bouwgrond in de gemeentelijke verkaveling Vogelkerslaan. In een eerste fase werden er al eens 14 percelen bouwgrond aan de man gebracht. Voor de tweede fase moest eerst een nieuwe insteekweg worden aangelegd. De verkaveling situeert zich nabij de Pauwstraat. De gronden worden verkocht aan de democratische prijs van 300 euro per vierkante meter. Kandidaten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente stelde hiervoor een reglement op. De percelen variëren in oppervlakte tussen de 273 en 438 vierkante meter. (PKM)