Verkeerslicht hangt enkel met wat tape aan paal vast Kristof Pieters

05 februari 2019

14u10 5 Beveren Een verkeerslicht aan het kruispunt van het Verheyenplein en de Verrebroekstraat hangt momenteel wel erg gevaarlijk te bengelen. Het licht werd met tape vastgemaakt aan de paal nadat het eerder was aangereden door een afslaande vrachtwagen.

In de gemeenteraad heeft Bo Vaerenbergh (VB) zijn ongerustheid uitgedrukt over de situatie. “Het licht hangt enkel met wat tape vast. Ook de paal staat helemaal scheef door de aanrijding. Het gaat hier om een kruispunt in het centrum van Verrebroek waar toch heel wat volk passeert. Als het licht plots zou vallen, is er een risico dat een voetganger geraakt wordt.”

Schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V) is op de hoogte van de gevaarlijke situatie. “We hebben het intussen doorgegeven aan de betrokken diensten van het Vlaams gewest. Op termijn wil men de verouderde verkeerslichten op dit kruispunt sowieso vervangen maar we vragen wel dat in afwachting hiervan eerst herstellingswerken gebeuren natuurlijk.”