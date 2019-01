Verkeer op R2 muurvast door twee ongevallen Kristof Pieters

28 januari 2019

17u15 2 Beveren Naast de grote hinder die het verkeer maandag ondervond door herstellingswerken aan het beschadigde wegdek van de E17 in Zwijndrecht zorgden ook twee ongevallen op de alternatieve route, de R2, voor zeer veel verkeershinder. Zowel in de Beverentunnel als de Liefkenshoektunnel gebeurde een ongeval.

Omstreeks 14.40 uur gebeurden er vrijwel gelijktijdig twee ongevallen op de R2 richting Gent die ervoor zorgden dat ook hier het verkeer meteen muurvast zat. In de Beverentunnel reden twee vrachtwagens op elkaar in. Daardoor raakte de rechterrijstrook versperd. Eén van de vrachtwagens moest getakeld worden, waardoor het verkeer een tijdlang over slechts een rijstrook kon passeren. Net voor de Liefkenshoektunnel in de andere rijrichting slipte dan weer een vrachtwagen. De truck kwam dwars over de rijbaan te staan waardoor de weg volledig versperd raakte. Vooral op rechteroever ontstond er daardoor een verkeerschaos met wachttijden die opliepen tot meer dan 2 uur.

