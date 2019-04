Verdwaald hertje loopt appartementsblok binnen en slaat gewond op de vlucht Kristof Pieters

12u39 0 Beveren Politie en brandweer hebben vrijdagochtend een zoekactie gehouden naar een gewond hertje. Het dier was in de inkomhal van een appartementsblok in de Gravendreef gesukkeld. In paniek was het tegen de glazen inkomdeur opgesprongen waarna het gewond op de vlucht sloeg.

Het was een arbeider die rond elf uur opmerkte dat er een klein hertje in de inkomhal van het appartementsblok zat waar hij werken moest uitvoeren. Het dier was in paniek en sprong hard tegen de glazen inkomdeuren. Politie en brandweer werden opgeroepen. Een politiepatrouille die als eerste arriveerde, trok de deur open waarna het doodsbange dier onmiddellijk op de vlucht sloeg via de Verlatdreef. Daar werd het een laatste keer gespot toen het in de richting van de Cortewalledreef en het station liep. De brandweer ondernam nog een korte zoektocht naar het gewonde dier. Het hertje had zich namelijk verwond bij de pogingen om uit de inkomhal te geraken. De vloer en glazen deuren van het gebouw waren volledig besmeurd met bloed. Het is nog onduidelijk hoe het hert in de inkomhal is gesukkeld. Wellicht stond de deur open en sloeg die dicht nadat het dier nieuwsgierig binnen even poolshoogte was gaan nemen. Wie het gewonde hertje heeft gezien of eigenaar is, wordt gevraagd te bellen naar politiezone WANO op het nummer 03/750.14.11